Погодные рекорды Молдовы 27 марта

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 26 марта – оба рекорда держатся вот уже несколько десятков лет.

КИШИНЕВ, 27 мар - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха, зарегистрированный на территории Молдовы 27 марта, приборы зафиксировали еще в 70-х годах прошлого века. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

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По информации метеорологов, 27 марта 1972 года столбик термометра показал в тени +22,1 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы относится к 1957 году, он составил -6,3 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 27 марта, составляет 28,4 градуса.

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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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