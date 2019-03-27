В Молдову вернулась зима: север страны во власти снега - видео

В конце марта коварная Евдоха решила напомнить о себе и, судя во всему, "потрясти юбками" над северными районами нашей республики.

КИШИНЕВ, 27 мар - Sputnik. В среду утром многие жители северных районов страны увидели за окном не привычный пейзаж, а припорошенные робким мартовским снегом улицы. Зима решила напомнить о себе и внесла свои коррективы в привычный уже для многих весенний ритм жизни.

Пользователи соцсетей в течении всего дня выкладывают фото и видео разгулявшейся стихии. По снимкам и видеозаписям можно судить, что снежной пеленой утром был накрыт участок трассы Бельцы-Кишинев, как и большинство северных районов Молдовы. В частности, зимний пейзаж за окном можно было наблюдать в Дондюшанах.

Между тем, 27 марта на всей территории республики действует желтый код метеоопасности в связи сильным ветром, порывы которого достигают 15-18 метров в секунду.

В последующие несколько дней метеорологи прогнозируют дальнейшее похолодание.

А в пятницу, 29 марта, ночью в центре и на севере страны также ожидаются кратковременные снегопады. В эти часы столбики термометров по республике покажут -2, -4 градуса.

Однако выходные порадуют жителей республики по-настоящему весенней погодой. Так, в субботу и воскресенье температурные значения по республике будут достигать +16, +18 градусов.

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