Какие сюрпризы преподнесет фермерам Молдовы текущая весна

КИШИНЕВ, 28 мар – Sputnik. В Молдове прошедший зимний сезон был мягким, а весна наступила на три недели раньше обычного, заявила — начальник Метеорологического центра Государственной гидрометеорологической службы Лидия Трещило в пресс-центре Sputnik Молдова.

Говоря о прогнозе на весну, она подчеркнула, что наука не позволяет делать метеорологический прогноз на длительный период.

"Самое точное – на день, семь дней или максимум на две недели. Когда больше – это уже не метеорологический прогноз, а климатический. И они готовятся не для населения, а для министерства экономики или сельского хозяйства, чтобы хоть как-то прогнозировать, какой ожидать урожай или каково будет влияние на экономику", - уточнила Трещило.

Метеоролог отметила, что для нашей страны такой климатический прогноз важен именно применительно для сельского хозяйства.

"Сейчас развитие культур идет нормально, поскольку они перезимовали хорошо. Мы в конце февраля брали пробы, чтобы понять, как вышли из холодов озимые культуры и плодовые. Показатели гибели культур не превысили обычных. Но уже есть некоторые проблемы - в марте наблюдается дефицит осадков", - пояснила Трещило.

Как считает эксперт, прогноз на апрель не очень благоприятный для занятых сельским хозяйством. По ее словам, в апреле ожидается средняя температура выше нормы. И также, как и в марте, будет дефицит осадков.