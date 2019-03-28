Погодные рекорды Молдовы 28 марта

КИШИНЕВ, 28 мар – Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха, зарегистрированный на территории Молдовы 28 марта, отмечен еще в начала 70-х годов прошлого века. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации метеорологов, 28 марта 1972 года столбик термометра показал в тени +22,3 градуса по Цельсию.
А вот температурный минимум на территории Молдовы относится к 1957 году, он составил -7 градусов.
Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 28 марта, составляет 29,3 градуса.
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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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