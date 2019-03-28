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Погода в Молдове: дождей не будет

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (632)
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 28 мар - Sputnik. По прогнозам молдавских синоптиков, сегодня ожидается переменная облачность, осадки не прогнозируются. 

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© REUTERS / Stephane Mahe
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Температура воздуха будет держаться на уровне + 9 + 12 С, ночью столбик ожидается от + 3 до + 5 С.

Тем временем молдавские метеорологи прогнозируют теплую весну и лето. В последние годы температура воздуха в этот период постоянно превышала норму. Не будет исключением и сезон 2019 года, отметила начальник метеорологического центра Государственной гидрометеорологической службы Лидия Трещило.

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Однако основная проблема, по словам эксперта, будет заключаться не в температурном режиме, а в отсутствии осадков.

"Запасы влаги в почве после зимы достаточно хорошие, но, к сожалению, в течение марта по всей республике ощущается дефицит осадков, а в Кишиневе вообще их не было. Это уже начинает влиять на посев ранних культур. В апреле, по предварительным прогнозам, также ожидается дефицит осадков", - сказала метеоролог. 

Проблема с осадками ощущалась и в прошлом году. В течение апреля и половины мая в Молдове установилась засуха. Урожай спасли начавшиеся в конце мая дожди.

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© Sputnik / Владимир Песня
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"Будем надеяться, что и в этом году будет так же", - добавила специалист.               

Народные приметы

В русской православной церкви 28 марта почитается память святого мученика Никадра, который, согласно преданию, работая врачом, совершил большое количество добрых дел в отношении христиан во время организованных гонений на них.

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Никандр посещал заключенных в тюрьмах, утешал мучеников, хоронил тех, кого казнили. Однажды, когда Никандр пытался похоронить христиан, растерзанных львами, его увидели императорские стражники, которые схватили Никандра, и вскоре его казнили.

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Тема:
Погода в Молдове (632)

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Теги:
Погода
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