Погодные рекорды Молдовы 29 марта

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 29 марта – один из рекордов держится с начала прошлого века.

КИШИНЕВ, 29 мар - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха, зарегистрированный на территории Молдовы 29 марта, отмечен еще в конце 40-х годов прошлого века.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации метеорологов, 29 марта 1947 года столбик термометра показал в тени +21,8 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы относится к 1910 году, он составил -5,3 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 29 марта, составляет 27,1 градуса.

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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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