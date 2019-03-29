11:23 29 Марта 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.43
  • USD17.31
  • RUB0.27
  • RON4.08
  • UAH0.63
Поиск

Мерзнуть не придется: синоптики обещают хорошую погоду на выходные

© Depositphotos / GaudiLab
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (633)
78 0 0

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 29 мар - Sputnik. Как сообщает Государственная гидрометеослужба, сегодня ожидается переменная облачность, осадки не прогнозируются. 

Spring crop sowing
© Sputnik / Sergey Pivovarov
Какие сюрпризы преподнесет фермерам Молдовы текущая весна

Температура воздуха днем будет держаться на уровне + 7 + 10 градусов по Цельсию, ночью от -3 до 0 градусов.

В пятницу атмосферное давление будет высокое, поэтому метеочувствительным гражданам врачи рекомендуют особенно внимательно следить за здоровьем. 

В выходные синоптики прогнозируют днем +12 +15. Ночью все также ожидается мороз от -3 до 0 градусов. В воскресенье днем воздух прогреется до +17 градусов. А ночью уже не будет морозно, ожидается от 0 до 3 градусов. В выходные дни в Молдове осадки не ожидаются. 

Народные приметы

В народе 29 марта отмечают Саввин день. Считалось, что если в этот день тепло, то вся весна будет такой же. А также в старину на Руси поговаривали: "На Саввина сани покинь, телегу подвинь".

Смотреть видео   слушать радио  перейти к другим новостям   узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Погода в Молдове (633)

По теме

В Молдову пришла настоящая весна - какую погоду обещают синоптики
Точный прогноз погоды в Молдове: каким будет окончание недели
Погода в Молдове: дождей не будет
Синоптик: вот какой будет погода весной и летом в Молдове
Теги:
погода в Молдове, погода
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Ступени ведут вверх, сердце падает в пятки: лестницы и адреналин - фото
Лавров: Москва намерена придать дополнительный импульс сотрудничеству с США
Лавров: Москва намерена придать дополнительный импульс сотрудничеству с США
Сколько газа Россия поставляет в Европу
Сколько газа Россия поставляет в ЕС - цифры и факты

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться