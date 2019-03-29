Мерзнуть не придется: синоптики обещают хорошую погоду на выходные

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КИШИНЕВ, 29 мар - Sputnik. Как сообщает Государственная гидрометеослужба, сегодня ожидается переменная облачность, осадки не прогнозируются.

© Sputnik / Sergey Pivovarov Какие сюрпризы преподнесет фермерам Молдовы текущая весна

Температура воздуха днем будет держаться на уровне + 7 + 10 градусов по Цельсию, ночью от -3 до 0 градусов.

В пятницу атмосферное давление будет высокое, поэтому метеочувствительным гражданам врачи рекомендуют особенно внимательно следить за здоровьем.

В выходные синоптики прогнозируют днем +12 +15. Ночью все также ожидается мороз от -3 до 0 градусов. В воскресенье днем воздух прогреется до +17 градусов. А ночью уже не будет морозно, ожидается от 0 до 3 градусов. В выходные дни в Молдове осадки не ожидаются.

Народные приметы

В народе 29 марта отмечают Саввин день. Считалось, что если в этот день тепло, то вся весна будет такой же. А также в старину на Руси поговаривали: "На Саввина сани покинь, телегу подвинь".

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