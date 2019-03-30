Погодные рекорды Молдовы 30 марта

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 29 марта – один из рекордов держится более века.

КИШИНЕВ, 30 мар - Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха, зарегистрированный на территории Молдовы 30 марта, отмечен еще 120 лет назад.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации метеорологов, 30 марта 1899 года столбик термометра показал -5,2 градуса по Цельсию.

А вот температурный максимум на территории Молдовы относится к 1947 году, он составил +23,3 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 30 марта, составляет 28,5 градуса.

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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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