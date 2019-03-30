Погодные рекорды Молдовы 30 марта

КИШИНЕВ, 30 мар - Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха, зарегистрированный на территории Молдовы 30 марта, отмечен еще 120 лет назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации метеорологов, 30 марта 1899 года столбик термометра показал -5,2 градуса по Цельсию.
А вот температурный максимум на территории Молдовы относится к 1947 году, он составил +23,3 градуса.
Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 30 марта, составляет 28,5 градуса.
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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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