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Весна

Тепло, еще теплее: суббота будет погожей, воскресенье - не менее приятным

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (635)
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Каждый день на Sputnik - самый точный прогноз погоды, а также народные приметы и традиции, связанные с данным календарным числом.

КИШИНЕВ, 30 мар - Sputnik. Как сообщает Государственная гидрометеослужба, сегодня будет переменная облачность, без намеков на осадки. 

Температура воздуха идет по восходящей, днем она будет держаться в пределах +12 +15 градусов по Цельсию, ночью от -2 до +2 градусов.

Ветер Деревья метео природа погода vînt meteo furtună timp
© Sputnik / Miroslav Rotari
Возможно ли этой весной в Молдове повторение снежного апокалипсиса 2017 года

Ветер почти неощутимый, силой 2-7 метров в секунду, из северо-западного направления.  

В субботу сохранится высокое атмосферное давление, люди реагирующие на этот природный фактор должны внимательно следить за здоровьем. 

В воскресенье днем воздух прогреется до +17 градусов. А ночью уже не будет минусовых температур, ожидается от 0 до 3 градусов.

Понедельник, однако, сулит нам последние мартовские дожди.

Народные приметы

В православной церкви 30 марта почитают память святого Алексия. В народе эту календарную веху называют "Алексей солногрей", или - совсем уже любовно - "Алеша Теплый".

Хорошая погода в предпоследний день марта - явный признак того, что весна предстоит ласковая.

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Тема:
Погода в Молдове (635)

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