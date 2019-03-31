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Кубок Молдовы по воздухоплаванию Небо Молдовы 2017

Воскресенье обещает быть еще более весенним, чем суббота

© Sputnik / Rodion Proca
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (636)
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Самый точный прогноз погоды, а также народные приметы и традиции, связанные с данным календарным числом - каждый день на Sputnik.

КИШИНЕВ, 31 мар - Sputnik. Как сообщает Государственная гидрометеослужба, сегодня облачность будет переменной, хотя с утра над Кишиневом небо совершенно ясное.

В этих условиях осадков ждать не приходится. 

Spring crop sowing
© Sputnik / Sergey Pivovarov
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Температура воздуха подымется днем до +14 +17 градусов по Цельсию, ночью до +1 до +4 градусов.

Ветер будет еще менее ощутимый, чем накануне, силой 1-6 метров в секунду, с северного направления.  

Дискомфортным фактором остается высокое атмосферное давление, люди чувствительные к нему должны внимательно следить за здоровьем. 

В понедельник показания барометров придут в норму, однако, в виде первоапрельской шутки природы, до нас доберутся дождички.

Заодно станет на пару градусов прохладнее, но не более того.

Народные приметы

В старину 31 марта крестьяне поклонялись святым Кириллу, Евкарпу, Трофиму и Иоанну. У последнего они и просили побольше дождей для роста семян и появления всходов.

Также говорили, что Домовой ночью просыпается и начинает безобразничать.

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Тема:
Погода в Молдове (636)

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