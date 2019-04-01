Какой будет погода в Молдове в начале недели: прогноз синоптиков

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КИШИНЕВ, 1 апр - Sputnik. По данным синоптиков, в Молдове сегодня ожидается ясная погода, без осадков. Температура воздуха составит от 13 до 17 градусов. Скорость ветра составит от 3 до 7 метров в секунду.

Какой будет весна

Молдавские метеорологи прогнозируют теплую весну и лето.

В последние годы температура воздуха в этот период постоянно превышала норму. Не будет исключением и сезон 2019 года, отметила начальник метеорологического центра Государственной гидрометеорологической службы Лидия Трещило.

Однако основная проблема, по словам эксперта, будет заключаться не в температурном режиме, а в отсутствии осадков.

"Запасы влаги в почве после зимы достаточно хорошие, но, к сожалению, в течение марта по всей республике ощущается дефицит осадков, а в Кишиневе вообще их не было. Это уже начинает влиять на посев ранних культур. В апреле, по предварительным прогнозам, также ожидается дефицит осадков", - сказала метеоролог.

Народные приметы

Дарья чистюлей слыла, помогая деревенским хозяйкам холсты отбеливать. А полубницами называли на Руси особым образом устроенные проруби, которые не только для ловли рыбы и стирки белья служили, к ним еще на водопой скотину гоняли.

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Представляете, что вокруг твориться могло, когда все вместе собирались! Зимой еще ничего, снежком припорошит, морозцем скует, и опять чисто и свежо вокруг. А к апрелю все, что зимой похоронено было, оттаивало и лезло в глаза.