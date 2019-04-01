Резкая смена погоды: молдавские синоптики объявили "желтый код"

Метеорологи предостерегают население от рисков, которые поджидают граждан в ближайшие часы.

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "желтый код" метеоопасности в связи с усилением ветра. Предупреждение будет действовать в течение понедельника.

"Сегодня 1 апреля, во второй половине дня, на большей части территории ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-18 метров в секунду", - сообщили в Госгидрометеорологической службе.

© Sputnik / Rodion Proca Трещило: вот какой будет погода весной и летом в Молдове

"Желтый код" из-за усиления ветра предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Риски в связи с усилением ветра:

возможны временные сбои в электроснабжении и в работе телекоммуникаций;

возможен облом веток деревьев, а также падение старых сухих деревьев;

возможен частичный снос крыш зданий.

Синоптики рекомендуют:

не проходить вблизи деревьев;

обходить участки, где наблюдается обрыв и падение электрического кабеля на землю;

избегать парковки автомобилей вблизи деревьев;

избегать использования открытого огня.

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