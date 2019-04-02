Погода в Молдове: каких сюрпризов ожидать

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КИШИНЕВ, 2 апр - Sputnik. По данным синоптиков, в Молдове сегодня ожидается ясная погода, без осадков.

© Photo : Миронова Татьяна Синоптик: климат в Молдове меняется вместе с глобальным потеплением

Температура воздуха составит от 10 до 13 градусов. Скорость ветра составит от 3 до 5 метров в секунду.

Какой будет весна

Молдавские метеорологи прогнозируют теплую весну и лето.

В последние годы температура воздуха в этот период постоянно превышала норму. Не будет исключением и сезон 2019 года, отметила начальник метеорологического центра Государственной гидрометеорологической службы Лидия Трещило.

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Однако основная проблема, по словам эксперта, будет заключаться не в температурном режиме, а в отсутствии осадков.

© REUTERS / Handout Страшные последствия изменения климата: что ждет Молдову

"Запасы влаги в почве после зимы достаточно хорошие, но, к сожалению, в течение марта по всей республике ощущается дефицит осадков, а в Кишиневе вообще их не было. Это уже начинает влиять на посев ранних культур. В апреле, по предварительным прогнозам, также ожидается дефицит осадков", - сказала метеоролог.

Народные приметы

Согласно древнему преданию, именно у Фотиньи самаритянки Иисус Христос попросил попить воды из колодца. Считается, что именно по этой причине вода в день 2 апреля обладает полезными свойствами, и в народе знахари 2 апреля использовали ее для лечения болезней и снятия порчи.

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Существовала традиция умываться колодезной водой – это считалось очень полезным.

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