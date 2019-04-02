Погодные рекорды Молдовы 2 апреля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 2 апреля – в середине прошлого века было морозно.

КИШИНЕВ, 2 апр - Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха, зарегистрированный на территории Молдовы 2 апреля, специалисты зафиксировали ровно семь десятилетий назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

© REUTERS / Handout Страшные последствия изменения климата: что ждет Молдову

По информации метеорологов, 2 апреля 1949 года столбик термометра показал -4,8 градуса по Цельсию.

А вот температурный максимум на территории Молдовы зарегистрировали спустя всего три года. В этот день в 1952 году столбик термометра показал +24,1 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 2 апреля, составляет 28,9 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже в течение 133 лет.

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