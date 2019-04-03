Прогнозы синоптиков: в Молдове похолодает

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КИШИНЕВ, 3 апр – Sputnik. По прогнозам синоптиков, в Молдове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем столбики термометра покажут от + 6 до + 9 градусов. Также Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с заморозками. Предупреждение будет действовать в ночь со среды на четверг.

© Sputnik / Евгений Биятов Новый "желтый код": температура в Молдове резко упадет

"Ночью с 3 на 4 апреля ожидаются заморозки от -1 до -3 градусов по Цельсию", - отметили в Госгидрометеослужбе.

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Как уточняют специалисты, такие погодные изменения могут весной привести к тому, что будут повреждены почки и цветы у плодовых деревьев, почки и соцветия у винограда, всходы различных культур (кукуруза, фасоль, картофель, горох, табак) и рассады овощей.

Народные приметы

Если кто-то из вас, уважаемые читатели, озабочен судьбой урожая года нынешнего, 3 апреля стоит встать пораньше и посмотреть на восход солнца. Если вокруг него на небе вы заметите красные круги, отправляйтесь досыпать с легким сердцем - год обещает быть плодородным. Только вот еще что, собираясь на встречу, не забудьте обуться соответственно погоде.

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