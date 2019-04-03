Погодные рекорды Молдовы 3 апреля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 3 апреля – одному рекорду больше века.

КИШИНЕВ, 3 апр - Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха, который когда-либо регистрировали на территории Молдовы 3 апреля, специалисты зафиксировали более столетия назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

© Sputnik / Rodion Proca Трещило: вот какой будет погода весной и летом в Молдове

По информации метеорологов, 3 апреля 1910 года столбик термометра показал -4,5 градуса по Цельсию.

А вот температурный максимум на территории Молдовы зарегистрировали за четверть века до конца второго тысячелетия. В этот день в 1975 году столбик термометра показал +25,8 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 3 апреля, составляет 30,3 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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