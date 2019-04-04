Погода в Молдове: что обещают синоптики

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КИШИНЕВ, 4 апр - Sputnik. По прогнозам синоптиков, в Молдове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем столбики термометра покажут от + 6 до + 9 градусов.

© Sputnik / Вадим Русу Календарь постов на 2019 год

Осадков не предвидится, ночью температура воздуха составит от + 3 до + 4 градусов.

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Атмосферное давление в норме.

Народные приметы

В старину 4 апреля называли днем Василия Солнечного, Василия Солнечника, Василия Теплого, Василия Парника. Все прозвища Василия были связаны с тем, что в эти дни наступало долгожданное тело, и устанавливалась хорошая погода.

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Крестьяне старались именно 4 апреля смотреть, куда текут ручьи от капели, чтобы на этом месте не строить домов – считали, что именно там постройку подмоет. Говорили: "Проложенный ход у водицы в земную глубь".

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