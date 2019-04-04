Погодные рекорды Молдовы 4 апреля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 4 апреля – все рекорды принадлежат ХХ веку.

КИШИНЕВ, 4 апр - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха, который когда-либо регистрировали на территории Молдовы 4 апреля, специалисты зафиксировали примерно в середине прошлого. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

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По информации метеорологов, 4 апреля 1945 года столбик термометра показал +25,1 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы зарегистрировали почти спустя двадцать лет. В этот день в 1963 году столбик термометра показал -5,9 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 4 апреля, составляет ровно 31 градус.

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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся вот уже 133 года.

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