Погодные рекорды Молдовы 5 апреля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 4 апреля – все рекорды принадлежат XX веку.

КИШИНЕВ, 5 апр - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха, который когда-либо регистрировали на территории Молдовы 5 апреля, специалисты зафиксировали в конце минувшего века и тысячелетия - в 1998 году, когда днем термометры по стране показали +26,5 градусов. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

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А вот температурный минимум на территории Молдовы зарегистрировали на 35 лет ранее. В этот день в 1963 году столбик термометра показал -4,5 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 5 апреля, составляет 31 градус.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся вот уже 133 года.

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