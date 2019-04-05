Погодные рекорды Молдовы 5 апреля

КИШИНЕВ, 5 апр - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха, который когда-либо регистрировали на территории Молдовы 5 апреля, специалисты зафиксировали в конце минувшего века и тысячелетия - в 1998 году, когда днем термометры по стране показали +26,5 градусов. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
А вот температурный минимум на территории Молдовы зарегистрировали на 35 лет ранее. В этот день в 1963 году столбик термометра показал -4,5 градуса.
Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 5 апреля, составляет 31 градус.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся вот уже 133 года.
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