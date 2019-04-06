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Весна

Точный прогноз погоды: какими будут выходные

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (641)
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 6 апр - Sputnik. В субботу в Молдове ожидается переменная облачность, а осадков синоптики не ожидают. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от 0 до +5 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет +15, +20 градусов. 

Лидия Трещило
© Sputnik / Rodion Proca
Трещило: вот какой будет погода весной и летом в Молдове

Ветер — юго-восточный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В воскресенье сохранится точно такая же погода, как и в субботу.

К слову, по прогнозу синоптиков, весна окончательно приходит в Молдову. Так как на следующей неделе температурный режим совсем не изменится. Всю рабочую пятидневку метеорологи ожидают от +3 до +8 градусов ночью и от +13 до +18 в дневные часы. Правда, в отдельных районах возможны небольшие дожди.

Праздники и приметы

В православной церкви 6 апреля почитается память святых Якова и Захара. Славяне разводили во дворах или на подворьях большие костры, пытаясь таким способом изгнать тьму и прославить свет. Также рассчитывали на то, что нечистая сила уйдет из дома, если помолиться святым. 

Кэприянский Свято-Успенский Монастырь
© Sputnik / Евгений Панасенко
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А еще, в старину в этот день начинали готовиться ко Дню Благовещения. Люди молились в церквях, посещали тюрьмы, чтобы раздать гостинцы заключенным. Считалось, что именно 6 апреля можно покаяться в грехах и получить право посещать храм, куда не пускали тех, на ком висит тяжкий грех.

В народе верили, если ночью не слишком холодно, то весна будет ранней. Роса утром означала, что будет богатый урожай овса и просо, которым кормят лошадей. Если 6 апреля шел снег, верили, что ожидается хороший урожай гречихи. В ночь на Благовещение нужно вывесить мокрое полотенце. Если оно высыхает до утра, то стоит ждать богатого урожая. Если полотенце остается мокрым – примета того, что летом будет неурожай.

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Тема:
Погода в Молдове (641)

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Теги:
погода, погода в Молдове
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