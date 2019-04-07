Погодные рекорды Молдовы 7 апреля

КИШИНЕВ, 7 апр - Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха, зарегистрированный на территории Молдовы 7 апреля, специалисты зафиксировали в 30-х годах прошлого века. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации метеорологов, 7 апреля 1936 года столбик термометра показал -4,2 градуса по Цельсию.
А вот температурный максимум на территории Молдовы отмечен в 1975-м. В этот день столбик термометра тогда остановился на отметке +28,6 градуса.
Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 7 апреля, составляет 32,8 градуса.
Эксперт: в ближайший век Молдову ждет настоящее испытание жарой>>>
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже в течение 133 лет.
Смотреть видео слушать радио перейти к другим новостям