Погодные рекорды Молдовы 7 апреля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 7 апреля – один из рекордов зарегистрирован более 80 лет назад.

КИШИНЕВ, 7 апр - Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха, зарегистрированный на территории Молдовы 7 апреля, специалисты зафиксировали в 30-х годах прошлого века. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

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По информации метеорологов, 7 апреля 1936 года столбик термометра показал -4,2 градуса по Цельсию.

А вот температурный максимум на территории Молдовы отмечен в 1975-м. В этот день столбик термометра тогда остановился на отметке +28,6 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 7 апреля, составляет 32,8 градуса.

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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже в течение 133 лет.

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