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Весна

Капризы весны: точный прогноз погоды в Молдове на начало недели

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (643)
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. В воскресенье в Молдове ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +1 до +4 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет +16, +19 градусов.

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Ветер — юго-восточный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В понедельник в некоторых районах республики ожидаются небольшие дожди, а температурный режим не изменится. В последующие дни синоптики ожидают от +4 до +7 градусов ночью и от +14 до +17 в дневные часы. В отдельных районах возможны слабые осадки.

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Праздники и приметы

В этот день православные отмечают Благовещение. В древности этому празднику давали разные названия: зачатие Христа, Благовещение о Христе, Начало искупления, Благовещение ангела Марии.

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 О том, где и как впервые появился праздник Благовещения, ничего неизвестно. Знают лишь, что в 560 году император Иустиниан указал дату празднования Благовещения — 25 марта (7 апреля по новому стилю).

Название праздника — Благовещение — передает главный смысл связанного с ним события: возвещение Деве Марии благой вести о зачатии и о рождении Ею Богомладенца Христа. Этот праздник относится к двунадесятым не переходящим праздникам и отмечается каждый год в один и тот же день. 

  • Раньше люди верили, если в этот день началась гроза, то будет теплое лето и хороший урожай орехов;
  • Если на Благовещение сыро, то летом будет много грибов;
  • Солнечное и безоблачное небо – примета к тому, что летом будут грозы.

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Тема:
Погода в Молдове (643)

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