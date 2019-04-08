Погодные рекорды Молдовы 8 апреля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 8 апреля - один из рекордов держится более века.

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха, зарегистрированный на территории Молдовы 8 апреля, специалисты зафиксировали еще 123 года назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

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По информации метеорологов, 8 апреля 1896 года столбик термометра показал -3,9 градуса по Цельсию.

А вот температурный максимум на территории Молдовы отмечен в 1975-м. В этот день столбик термометра тогда остановился на отметке +27,4 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 8 апреля, составляет 31,3 градуса.

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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.

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