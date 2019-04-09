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Погода в Молдове: что обещают синоптики

© Sputnik / Osmatesco
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (646)
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. В Молдове ожидается переменная облачность, днем возможны осадки.

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По прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +1 до +4 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет +15, + 17 градусов.

Атмосферное давление — нормальное.

В ближайшие дни синоптики ожидают от +4 до +7 градусов ночью и от +14 до +17 в дневные часы. В отдельных районах возможны слабые осадки.

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Было принято 9 апреля перебирать запасы. Особенно это касалось репы.

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Все делили на две части, и испорченные продукты либо выбрасывали, либо пытались использовать их пищу, если это было возможно. Если речь шла о семенах, то отборные семена впоследствии высаживали.

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В общем, 9 апреля - день наведения порядка. Часто этот день называли днем Матроны-наставницы, поскольку очень часто после оттепелей и морозов ночью образовывался наст.

Продолжались достаточно сильные заморозки, и тогда снег превращался в лед, который снова таял днем. Прилетали птицы из теплых краев, и люди понимали, что весна уже близко.

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Тема:
Погода в Молдове (646)

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