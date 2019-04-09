Погодные рекорды Молдовы 9 апреля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 9 апреля - одинаковые показатели регистрировались дважды.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха, зарегистрированный на территории Молдовы 9 апреля, специалисты зафиксировали не один раз. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

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По информации метеорологов, первый раз самый холодный день 9 апреля случился еще в 1892 году. Столбик термометра тогда опустился до -4,6 градуса по Цельсию. Снова такую же температуру приборы в этот день зафиксировали в 1956 году.

Интересно, что и температурный максимум на территории Молдовы 9 апреля отмечен дважды. В 1948 и в 1986 годах воздух прогрелся до +27,4 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 8 апреля, составляет 28,9 градуса.

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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.