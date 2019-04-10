Погода в Молдове на ближайшие дни

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 10 апр – Sputnik. В Молдове ожидается переменная облачность, днем возможны кратковременные осадки.

© Sputnik / Alexander Liskin Климат меняется на глазах — Гольфстрим слабеет, Европа будет мерзнуть

По прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +4 до + 6 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет +15, + 18 градусов.

Атмосферное давление — нормальное.

В ближайшие дни синоптики ожидают от +4 до +7 градусов ночью и от +14 до +17 в дневные часы. В отдельных районах возможны слабые осадки.

Какие сюрпризы преподнесет фермерам Молдовы текущая весна>>>

Праздники и приметы

Обычно к 10 апреля уже теплело, и снег таял.

© REUTERS / Handout Страшные последствия изменения климата: что ждет Молдову

Славяне верили, что, как только зацветает мать-и-мачеха, Степанов венок теряет свою силу – его еще 15 августа плели члены семьи все вместе.

Погодные аномалии в Европе: затронет ли это Молдову>>>

И обычно такой венок использовали для лечения болезней как оберег и талисман. Из венка выдергивали растения и заваривали на их основе чай. Дом в это время наполнялся ароматом, который также считали целебным. 10 апреля также рвали мать-и-мачеху, готовили на ее основе различные снадобья.

Смотреть видео слушать радио перейти к другим новостям