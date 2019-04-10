Погодные рекорды Молдовы 10 апреля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 10 апреля - один из рекордов держится более века.

КИШИНЕВ, 10 апр - Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха, зарегистрированный на территории Молдовы 10 апреля, специалисты зафиксировали 127 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

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По информации метеорологов, 10 апреля 1892 года столбик термометра показал -4,1 градуса по Цельсию.

А вот температурный максимум на территории Молдовы отмечен в 1973-м. В этот день столбик термометра тогда остановился на отметке +26,7 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 10 апреля, составляет 30,8 градуса.

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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.

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