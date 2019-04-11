Погодные рекорды Молдовы 11 апреля

КИШИНЕВ, 11 апр – Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 11 апреля специалисты отметили в середине прошло века. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации метеорологов, 11 апреля 1955 года столбик термометра показал -1,9 градуса по Цельсию.
А вот температурный максимум на территории Молдовы отмечен в 1959-м. В этот день столбик термометра тогда остановился на отметке +26,5 градуса.
Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 11 апреля, составляет 28,4 градуса.
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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.
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