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Молдову накроют дожди - что говорят синоптики

CC0 / Pixabay / Topi_Pigula
Погода
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КИШИНЕВ, 11 апр – Sputnik. В Молдове ожидается переменная облачность, возможны дожди.

По прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +4 до + 6 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет +12, + 14 градусов.

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© Sputnik / Вадим Русу
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Атмосферное давление — нормальное.

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В этот день народ массово отправлялся в березовые рощи. Считалось, что именно 11 апреля березовый сок не только особенно вкусный, но также обладает чудодейственной силой. Поэтому собранным соком знахари часто лечили больных. 

 

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Поклонялись березе, которая в славянской культуре считалась символом жизни, здоровья. В этот день пили березовый сок на счастье. Верили, что именно береза отдает всю себя людям, а потому помогает в лечении недугов. В народе праздник 11 апреля называли Иван-пустынник, Кирилл, День Березы, Берещение, Марк. Старались 11 апреля слушать березы. Кстати, сильное сокодвижение предвещало оттепель. 

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