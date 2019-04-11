Молдову накроют дожди - что говорят синоптики

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 11 апр – Sputnik. В Молдове ожидается переменная облачность, возможны дожди.

По прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +4 до + 6 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет +12, + 14 градусов.

© Sputnik / Вадим Русу Календарь постов на 2019 год

Атмосферное давление — нормальное.

Какие сюрпризы преподнесет фермерам Молдовы текущая весна>>>

Праздники и приметы

В этот день народ массово отправлялся в березовые рощи. Считалось, что именно 11 апреля березовый сок не только особенно вкусный, но также обладает чудодейственной силой. Поэтому собранным соком знахари часто лечили больных.

Погодные аномалии в Европе: затронет ли это Молдову>>>

Поклонялись березе, которая в славянской культуре считалась символом жизни, здоровья. В этот день пили березовый сок на счастье. Верили, что именно береза отдает всю себя людям, а потому помогает в лечении недугов. В народе праздник 11 апреля называли Иван-пустынник, Кирилл, День Березы, Берещение, Марк. Старались 11 апреля слушать березы. Кстати, сильное сокодвижение предвещало оттепель.

Смотреть видео слушать радио перейти к другим новостям