Погодные рекорды Молдовы 12 апреля

КИШИНЕВ, 12 апр - Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 12 апреля специалисты отметили 126 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации метеорологов, 12 апреля 1893 года столбик термометра показал -3,3 градуса по Цельсию.
А вот температурный максимум на территории Молдовы отмечен в 1972-м. В этот день столбик термометра тогда остановился на отметке +25,7 градуса.
Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 12 апреля, составляет 29 градусов.
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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.
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