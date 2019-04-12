Погодные рекорды Молдовы 12 апреля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 12 апреля - один из рекордов зарегистрирован более века назад.

КИШИНЕВ, 12 апр - Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 12 апреля специалисты отметили 126 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

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По информации метеорологов, 12 апреля 1893 года столбик термометра показал -3,3 градуса по Цельсию.

А вот температурный максимум на территории Молдовы отмечен в 1972-м. В этот день столбик термометра тогда остановился на отметке +25,7 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 12 апреля, составляет 29 градусов.

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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.

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