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Погода дождь

Прогноз погоды: Молдову ожидают дожди

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (652)
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КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. В Молдове в пятницу ожидается переменная облачность, в течение суток возможны дожди.

По прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +5 до + 9 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +11 + 14 градусов. Атмосферное давление — нормальное. 

Граффити
CC0 / Pixabay / Topi_Pigula
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На выходных ожидается похожая погода, ожидаются дожди. В субботу ночью прогнозируют +4 +7 градусов. Днем ожидается +10 +13. В воскресенье температура немного снизится. Ночью +3 +6, а днем +7 +10. Атмосферное давление в выходные в норме. 

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Говорили, что именно на День Иоанна Лествичника начинал беситься Домовой — он не узнавал жильцов своего дома и безобразничал. Чтобы 12 апреля дух не нанес людям никакого время, его задабривали различными способами. Также считалось, что лучше не выходить во двор без особой необходимости, чтобы не попасться домовому на глаза.

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Рассказывали, что это время, когда домовой меняет свой кожный покров на новый или женится на ведьме. Этим и объясняется его беспокойное поведение. Поэтому, в день 12 апреля славяне старались загнать в хлев весь скот, запереть его там, отправиться домой и даже не выглядывать в окна, не говоря уже о том, чтобы выйти на улицу. В православной церкви 12 апреля отмечали день Святого Иоанна и в честь этого выпекали специальные обрядовые печенья, которые назывались лесенками.

Тема:
Погода в Молдове (652)

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Теги:
погода в Молдове, погода
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