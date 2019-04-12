Прогноз погоды: Молдову ожидают дожди

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. В Молдове в пятницу ожидается переменная облачность, в течение суток возможны дожди.

По прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +5 до + 9 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +11 + 14 градусов. Атмосферное давление — нормальное.

На выходных ожидается похожая погода, ожидаются дожди. В субботу ночью прогнозируют +4 +7 градусов. Днем ожидается +10 +13. В воскресенье температура немного снизится. Ночью +3 +6, а днем +7 +10. Атмосферное давление в выходные в норме.

Праздники и приметы

Говорили, что именно на День Иоанна Лествичника начинал беситься Домовой — он не узнавал жильцов своего дома и безобразничал. Чтобы 12 апреля дух не нанес людям никакого время, его задабривали различными способами. Также считалось, что лучше не выходить во двор без особой необходимости, чтобы не попасться домовому на глаза.

Как весна меняет организм человека - мнение ученых>>>

Рассказывали, что это время, когда домовой меняет свой кожный покров на новый или женится на ведьме. Этим и объясняется его беспокойное поведение. Поэтому, в день 12 апреля славяне старались загнать в хлев весь скот, запереть его там, отправиться домой и даже не выглядывать в окна, не говоря уже о том, чтобы выйти на улицу. В православной церкви 12 апреля отмечали день Святого Иоанна и в честь этого выпекали специальные обрядовые печенья, которые назывались лесенками.