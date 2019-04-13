Погодные рекорды Молдовы 13 апреля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 13 апреля - один из рекордов зарегистрирован в первой трети прошлого века.

КИШИНЕВ, 13 апр - Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 13 апреля специалисты отметили более 80 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

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По информации метеорологов, 13 апреля 1938 года столбик термометра показал -4,6 градуса по Цельсию.

А вот температурный максимум на территории Молдовы отмечен в 1972-м. В этот день столбик термометра тогда остановился на отметке +25,3 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 13 апреля, составляет 29,9 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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