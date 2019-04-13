Погода на выходные: сюрпризы апреля неизбежны

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КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. В субботу, как сообщают синоптики, нас ожидает пасмурная, дождливая погода. Днем столбик термометра покажет до +13 градусов по Цельсию, а ночью температура опустится до +7 градусов.

В стране местами ожидается слабый дождь, ветер очень слабый, северный.

В воскресенье еще похолодает, а ливни усилятся. Дождливая погода продержится до середины следующей недели.

Атмосферное давление будет в пределах нормы.

Ипатий - разрешитель бесчадия

В этот день православная церковь поминает память Святого Ипатия, который был епископом города Гангры в Малой Азии. На Руси Ипатия почитали как "разрешителя бесчадия". Ему молились о прибавлении семейства и об избавлении от бесплодия; он также мог остановить кровотечение у роженицы и приумножить материнское молоко.

В некоторых регионах сохранились старинные традиции, когда этот день называли Огнище. Огнищанка — женщина, родившаяся в этот день, — по народному поверью, должна была отнести в поле тлеющие угли и развести там костер. Через него крестьяне проносили сохи и бороны, чтобы они исправно работали.

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