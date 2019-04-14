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Тучи

Над Молдовой сгущаются тучи: прогноз погоды на выходные

© Sputnik / Osmatesco
Погода
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Cамый точный прогноз погоды и рассказ о народных приметах, связанных с сегодняшним днем.

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. В воскресенье, как сообщают синоптики, нас ожидает прохладная и дождливая погода. Днем столбик термометра покажет до +9 градусов по Цельсию, а ночью температура опустится до +7 градусов.

В стране местами ожидается слабый дождь, ветер очень слабый, северный.

В понедельник еще похолодает, а ливни усилятся. Дождливая погода продержится до середины следующей недели.

Атмосферное давление будет в пределах нормы.

Приметы на 14 апреля

В народе 14 апреля  называли Марья-пролубница, Марья-Египетская, пустые щи, Марья - зажги снега, заиграй овражки, распусти огонь. 

В народе считали, что если в этот день разольется полая вода, то будет большая трава и ранний покос. 

Наблюдали за погодой и анализировали приметы, пытаясь правильно определить начало посевной и объемы урожая.

Если разливалось в Марьин день много воды, то стоило готовиться к хорошему сенокосу и разнотравью.
Если в ночь на 14 апреля небо было ясным, чистым и звездным, то ожидался хороший и щедрый урожай, а ночное небо, затянутое тучами, предвещало теплую погоду на следующий день.На приближение непогоды указывали домашние животные, которые громко кричали.
Гроза в конце второй недели апреля считалась неблагоприятным знаком: лето предстояло засушливое.

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