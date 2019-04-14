Синоптики пересмотрели прогнозы: в Молдову приходят заморозки

Весна приходит неохотно, и долгожданного тепла в ближайшие дни не ожидается.

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. Желтый код на всей территории страны объявили в Молдове синоптики в связи с резким похолоданием.

© Sputnik / Томас Тхайцук Шашлык отменяется - в нем обнаружены вредные для организма вещества

По данным Гидрометеорологической службы в ночь с 14 на 15 апреля температура воздуха упадет до -1°..-3° по Цельсию. Холодно будет и в первой половине дня в понедельник, а затем начнется потепление.

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В Молдове сохраняется дождливая погода — слабые дожди местами будут идти по всей стране. Дожди, по прогнозам синоптиков, продлятся до середины следующей недели.

Температура воздуха в этот период будет составлять днем до +10°..+13° по Цельсию, ночью +4°..+6°.

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