В Молдове похолодает: страну ожидают дожди

КИШИНЕВ, 15 апр — Sputnik. В понедельник, как сообщают синоптики, нас ожидает прохладная и дождливая погода. Днем столбик термометра покажет до +8 градусов по Цельсию, а ночью температура опустится до +4 градусов.

В стране ожидается слабый дождь и северный ветер.

В ближайшие дни - во вторник и среду - еще сильнее похолодает, а ливни усилятся. Дождливая погода продержится до середины недели.

Атмосферное давление будет в пределах нормы.

Приметы на 15 апреля

Принято было именно в этот день гонять ворон, чтобы они не подлетали близко к избам. Считали, что если ворона будет каркать над домом, это спровоцирует недостаток продовольствия, бедный урожай и голод. Интересно, что к 15 апреля у людей на складах все еще оставались запасы зерна, но тем не менее люди старались перебиваться хлебом и квасом, но припасы не трогать. Годность семян 15 апреля определяли следующим образом. Порой в сусек попадало непросушенное зерно, которое в течение зимы прело и выделяло тепло. В результате, на крыше амбара снег таял. Поэтому о плохом зерне знали заранее и понимали, что оно непригодно для посева.

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