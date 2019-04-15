Новый "желтый код": в Молдове кардинально меняется погода

При оформлении паспорта стоит обратить внимание на вступившие в силу изменения: в Агентстве государственных услуг обратили внимание граждан на нововведения.

Выплата единовременной помощи уже началась. Деньги пересылают получателям через почтовые отделения или при помощи системы банковских переводов.

Европа наконец проснулась и стала вести себя жестко с покупающим ее на корню Китаем. По крайней мере, так выглядят первые несколько строчек информационных сообщений "глобальных" массмедиа, по которым широкая публика вроде как должна усваивать все происходящее в мире.