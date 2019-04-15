Новый "желтый код": в Молдове кардинально меняется погода

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила в четверг "желтый код" метеоопасности в связи с сильным ветром. Предупреждение действует в течение этого понедельника.
"Сегодня ожидается усиление северо-восточного ветра. Его порывы достигнут 15-18 метров в секунду", - отметили в Госгидрометеослужбе.
"Желтый код" из-за усиления ветра предполагает, что погодные условия потенциально опасны.
Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
Риски в связи с усилением ветра:
- возможны временные сбои в электроснабжении и в работе телекоммуникаций;
- возможен облом веток деревьев, а также падение старых сухих деревьев;
- возможен частичный снос крыш зданий.
Синоптики рекомендуют:
- не проходить вблизи деревьев;
- обходить участки, где наблюдается обрыв и падение электрического кабеля на землю;
- избегать парковки автомобилей вблизи деревьев;
- избегать использования открытого огня.
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