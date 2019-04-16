В Молдове похолодает - что обещают синоптики

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КИШИНЕВ, 16 апр — Sputnik. Во вторник, как сообщают синоптики, нас ожидает прохладная и дождливая погода.

© REUTERS / Lucas Jackson Последствия изменений климата: ледники в Гренландии начали таять 10

Днем столбик термометра покажет до + 6 градусов по Цельсию, а ночью температура опустится до +4 градусов.

В стране местами ожидается слабый дождь, ветер северный.

Дождливая погода продержится до середины следующей недели.

Атмосферное давление будет в пределах нормы.

Приметы на 16 апреля

Говорили, что именно на Никиту просыпался Водяной. При этом он пребывал в очень плохом настроении, поэтому крестьяне 16 апреля приносили ему дань в полночь и просили не пугать добрых людей и детей.

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В народе 16 апреля называли не иначе, как Угощение водяного, Никитин день, Водопол, Агафья Ледокол. Все это было связано с разливом рек и пробуждением Водяного. От голода и досады этот дух мучил мелкую рыбу до смерти и крушил лед, а потому, старались его задобрить.

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Считалось, что три дня дух ждет гостинцев от людей, и в это время можно успеть его задобрить, иначе Водяной истребит рыбу и уйдет в другие водоемы.

Однако обычно рыболовы старались этого не допускать и 16 апреля проводили обряды, которые, как считалось, помогали задобрить духа.

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Например, могли, не торгуясь, купить вскладчину самую плохую и старую лошадь. За оставшийся период времени ее откармливали, а в последний вечер намазывали солью и медом, вплетали красные ленты в гриву, перевязывали ноги веревками и крепили старые жернова на шею. Затем в полночь отправлялись к реке.

Также Водяного могли угощать пшенной кашей, краюхой хлеба, куриными потрохами. Далее рыбаки еще раз потчевали Водяного, если им не удалось принять участие в ночном обряде. 16 апреля бросали в воду хлебные крошки, рыбу из первого улова, щепотку табака, остатки вина. Когда понимали, что Водяной успокоился, можно было отправляться рыбачить.

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