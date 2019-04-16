Погодные рекорды Молдовы 16 апреля

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха, зарегистрированный на территории Молдовы 16 апреля, специалисты зафиксировали не один раз. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации метеорологов, первый раз самый холодный день 16 апреля отмечен еще в 1898 году. Столбик термометра тогда опустился до -0,9 градуса по Цельсию. Снова такую же температуру приборы в этот день зафиксировали в 1912 году.
Температурный максимум на территории Молдовы 16 апреля отмечен в 1956 году, когда воздух прогрелся до +26,5 градуса.
Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 16 апреля, составляет 27,4 градуса.
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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.
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