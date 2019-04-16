Погодные рекорды Молдовы 16 апреля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 16 апреля - в одном из случаев одинаковые показатели регистрировались дважды.

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха, зарегистрированный на территории Молдовы 16 апреля, специалисты зафиксировали не один раз. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

© Sputnik / Rodion Proca Трещило: вот какой будет погода весной и летом в Молдове

По информации метеорологов, первый раз самый холодный день 16 апреля отмечен еще в 1898 году. Столбик термометра тогда опустился до -0,9 градуса по Цельсию. Снова такую же температуру приборы в этот день зафиксировали в 1912 году.

Температурный максимум на территории Молдовы 16 апреля отмечен в 1956 году, когда воздух прогрелся до +26,5 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 16 апреля, составляет 27,4 градуса.

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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.

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