На Молдову надвигается дождливый период

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КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. В среду, как сообщают синоптики, нас ожидает прохладная и дождливая погода.

Днем столбик термометра покажет до + 7 градусов по Цельсию, а ночью температура опустится до + 5 градусов.

© Sputnik / Вадим Русу Православный календарь на 2019 год

В стране местами ожидается слабый дождь, ветер северный.

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Дождливая погода продержится до конца недели.

Атмосферное давление будет в пределах нормы.

Народные приметы

Принято было оказывать в этот день особые почести ольхе, поскольку считали, что это дерево обладает целебными свойствами. Обычно уже на Иосифа появлялись ольховые "сережки", которые отличались особой красотой. Люди радовались этому явлению, поскольку оно не только радовало глаз, но также предсказывало отличный урожай зерновых культур. Поскольку на Руси из ольхи изготавливали срубы для колодцев, то начинали подыскивать подходящие стволы для этих целей.

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