Погодные рекорды Молдовы 17 апреля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 17 апреля - один рекордов держится практически с середины прошлого века.

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха, зарегистрированный на территории Молдовы 17 апреля, специалисты зафиксировали практически 50 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

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По информации метеорологов, 17 апреля 1971 года столбик термометра показал -1,8 градуса по Цельсию.

А вот температурный максимум на территории Молдовы отмечен в 1956-м. В этот день столбик термометра тогда остановился на отметке +27,6 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 17 апреля, составляет 29,4 градуса.

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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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