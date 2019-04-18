Погодные рекорды Молдовы 18 апреля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 18 апреля - один из рекордов держится с конца XIX века.

КИШИНЕВ, 18 апр - Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха, зарегистрированный на территории Молдовы 18 апреля, специалисты зафиксировали свыше столетия назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

© Sputnik / Rodion Proca Трещило: вот какой будет погода весной и летом в Молдове

По информации метеорологов, 18 апреля 1895 года столбик термометра показал -1,6 градуса по Цельсию.

А вот температурный максимум на территории Молдовы отмечен совсем недавно. В 2016-м в этот день столбик термометра остановился на отметке +28,9 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 18 апреля, составляет 30,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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