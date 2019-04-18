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Погода в Молдове: прохладно и дождливо

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (660)
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КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. В четверг, как сообщают синоптики, нас ожидает прохладная и дождливая погода. 

Рассвет в Арктике
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Днем столбик термометра покажет до + 9 + 10 градусов по Цельсию, а ночью температура опустится до + 5 градусов.

В стране местами ожидается слабый дождь, ветер северный.

Дождливая погода продержится до выходных.

Атмосферное давление будет в пределах нормы.

Приметы на 18 апреля

Обычно на Федулу открывали окна настежь и произносили специальные заговоры для того, чтобы в доме не оставались гнилостные ветры, переполохи, бесы. Старались 18 апреля полностью проветрить жилье, устраивая сквозняки и позволяя теплым ветрам проникнуть внутрь.

Ураган
© REUTERS / Handout
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Переполохом называли недуг, который был получен вследствие воздействия злого ветра. 

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Верили, что человек может подхватить эту болезнь во сне. Изображали Переполох в виде живого существа. Знахари занимались лечением этого заболевания. Например, 18 апреля могли зажигать спички, брать лучину и опускать ее в емкость водой. После этого шли туда, где произошел испуг, произносили заговоры. Далее воду давали выпить больному человеку. Также могли отводить больного к реке и читать над ним заговор, а затем умывали его проточной водой.

 

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Тема:
Погода в Молдове (660)

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Теги:
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