Погодные рекорды Молдовы 19 апреля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 19 апреля - оба рекорд держатся с 50-60-х годов прошлого столетия.

КИШИНЕВ, 19 апр - Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха, зарегистрированный на территории Молдовы 19 апреля, специалисты зафиксировали 64 года назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации метеорологов, 19 апреля 1955 года года столбик термометра показал -1,8 градуса по Цельсию.

© Sputnik / Евгений Панасенко Православный календарь - самые важные христианские праздники апреля

А вот температурный максимум на территории Молдовы отмечен 58 лет назад. В 1961-м в этот день столбик термометра остановился на отметке + 26,7 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 19 апреля, составляет 28,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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