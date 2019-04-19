Прогноз синоптиков: в Молдове прекратятся дожди

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. В пятницу, как сообщают синоптики, нас ожидает переменная облачность: сильные ливни могут смениться солнечной погодой. Днем столбик термометра покажет до + 12 градусов по Цельсию, а ночью температура опустится до + 5 градусов.

© Sputnik / Вадим Русу Православный календарь на 2019 год

В ближайшие дни в Молдове прогнозируется сухая и солнечная погода.

Атмосферное давление будет в пределах нормы.

Приметы на 19 апреля

Сегодня, 19 апреля, чествуют святого Евтихия, который при жизни совершил множество исцелений и чудес. На Евтихия обычно об урожае гороха загадывали. Если день 19 апреля тихим выдавался, а ночь звездной была, можно было не беспокоиться: чем-чем, а горохом в хозяйстве все довольны останутся. Вот только засиживаться на улице не стоило: "Не считай звезды, а гляди под ноги; ничего не найдешь, так хоть не упадешь". Эта меткая поговорка жила в народе еще со времен самого царя-Гороха.

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