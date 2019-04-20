Резкая смена погоды в Молдове: на смену дождям приходит жара

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КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. В субботу, как сообщают синоптики, нас ожидает солнечная и теплая погода.

© Sputnik / Alexander Liskin Климат меняется на глазах — Гольфстрим слабеет, Европа будет мерзнуть

Днем столбик термометра покажет до + 9 + 10 градусов по Цельсию, а ночью температура опустится до + 5 градусов.

В стране местами ожидается слабый дождь, ветер северный.

Дождливая погода продержится до выходных.

Атмосферное давление будет в пределах нормы.

Приметы на 20 апреля

В этот день нельзя было из окна выглядывать – беду накличешь. А вот на улицу 20 апреля все выходили с радостью и наблюдали за природными явлениями, пытаясь предсказать погоду на ближайшие месяцы и дни.

© REUTERS / Handout Страшные последствия изменения климата: что ждет Молдову

Проводили большое количество обрядов, посвященных русалкам.

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В народе говорили, что именно в это время, почувствовав тепло, просыпаются русалки и выходят на поверхность водоемов. В старину сельские жители выкладывали в Акулинин день на берегу красивые холсты и платья, чтобы задобрить русалок. Встречи с ними опасались и, если приходилось идти к воде в это время, брали с собой пучок полыни, чеснок – считалось, что они защищают человека от потусторонних сил.

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