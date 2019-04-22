Новый "желтый код" в Молдове: синоптики предупреждают о заморозках

КИШИНЕВ, 22 апр - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "желтый код" метеоопасности в связи с заморозками.
"Ночью во вторник, 23 апреля, на поверхности почвы местами ожидаются заморозки от -1…-3 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы, опубликованном в понедельник.
Как уточняют специалисты, такие погодные изменения могут весной привести к тому, что будут повреждены почки и цветы у плодовых деревьев, почки и соцветия у винограда, всходы различных культур (кукуруза, фасоль, картофель, горох, табак) и рассады овощей.
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- метод "задымления", который препятствует понижению температуры воздуха в слое у поверхности земли до отрицательных значений в утренние часы;
- обильный полив, учитывая тот факт, что высокая влажность почвы снижает интенсивность радиационного выхолаживания земной поверхности;
- перемешивание (вентиляция) воздуха – процесс, который препятствует образованию термической инверсии в слое воздуха у поверхности земли;
- прямой нагрев воздуха при помощи специального оборудования, осуществляющего инфракрасное излучение.
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