Новый "желтый код" в Молдове: синоптики предупреждают о заморозках

Минусовые значения температуры, по прогнозам специалистов, ожидаются в ночь на вторник.

КИШИНЕВ, 22 апр - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "желтый код" метеоопасности в связи с заморозками.

"Ночью во вторник, 23 апреля, на поверхности почвы местами ожидаются заморозки от -1…-3 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы, опубликованном в понедельник.

© Sputnik / Rodion Proca Трещило: вот какой будет погода весной и летом в Молдове

Как уточняют специалисты, такие погодные изменения могут весной привести к тому, что будут повреждены почки и цветы у плодовых деревьев, почки и соцветия у винограда, всходы различных культур (кукуруза, фасоль, картофель, горох, табак) и рассады овощей.

Фермерам Молдовы нужно больше денег: какую помощь оказывает AIPA>>>

Рекомендуется:

метод "задымления", который препятствует понижению температуры воздуха в слое у поверхности земли до отрицательных значений в утренние часы;

обильный полив, учитывая тот факт, что высокая влажность почвы снижает интенсивность радиационного выхолаживания земной поверхности;

перемешивание (вентиляция) воздуха – процесс, который препятствует образованию термической инверсии в слое воздуха у поверхности земли;

прямой нагрев воздуха при помощи специального оборудования, осуществляющего инфракрасное излучение.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK