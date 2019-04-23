Погодные рекорды Молдовы 23 апреля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 23 апреля - один из рекордов зарегистрирован в начале прошлого века.

КИШИНЕВ, 23 апр - Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 23 апреля специалисты отметили более века назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

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По информации метеорологов, 23 апреля 1909 года столбик термометра показал -1,3 градуса по Цельсию.

А вот температурный максимум на территории Молдовы отмечен в 1950-м. В этот день столбик термометра тогда остановился на отметке +27,5 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 23 апреля, составляет 28,8 градуса.

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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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