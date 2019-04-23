Погодные рекорды Молдовы 23 апреля

КИШИНЕВ, 23 апр - Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 23 апреля специалисты отметили более века назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации метеорологов, 23 апреля 1909 года столбик термометра показал -1,3 градуса по Цельсию.
А вот температурный максимум на территории Молдовы отмечен в 1950-м. В этот день столбик термометра тогда остановился на отметке +27,5 градуса.
Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 23 апреля, составляет 28,8 градуса.
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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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