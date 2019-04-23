Мелодия весны: какая погода будет во вторник и среду

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. Солнечная погода без осадков ожидается на всей территории Молдовы 23 апреля, такой прогноз сделали кишиневские синоптики. По сравнению с понедельником, сегодня будет теплее. Примерно на 2-3 градуса.
В молдавской столице температура днем составит +15 +18 градусов по Цельсию, ночью +3 +7 градусов.
В северных районах республики температурные показатели будут на уровне +14 +17 градусов по Цельсию днем и +2 +6 в ночное время.
На юге Молдовы температура воздуха составит +16 +19 градусов днем и +4 +7 ночью.
Атмосферное давление - повышенное. Ветер северо-восточный, 3-7 м/с.
В среду, 24 апреля, по прогнозам синоптиков, тоже будет тепло. Днем столбик термометра покажет до + 17 + 19 градусов по Цельсию, а ночью температура опустится до + 4 +10 градусов.
К началу следующей недели ожидается + 20 градусов.
Атмосферное давление будет в пределах нормы.
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