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Мелодия весны: какая погода будет во вторник и среду

© Sputnik / Алексей Даничев
Погода
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Читайте на нашем сайте каждый день точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. Солнечная погода без осадков ожидается на всей территории Молдовы 23 апреля, такой прогноз сделали кишиневские синоптики. По сравнению с понедельником, сегодня будет теплее. Примерно на 2-3 градуса.

Une jupe
© Flickr / ·júbilo·haku·
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В молдавской столице температура днем составит +15 +18 градусов по Цельсию, ночью +3 +7 градусов.

В северных районах республики температурные показатели будут на уровне +14 +17 градусов  по Цельсию днем и +2 +6 в ночное время.

На юге Молдовы температура воздуха составит +16 +19 градусов днем и +4 +7 ночью.

Атмосферное давление - повышенное. Ветер северо-восточный, 3-7 м/с.

В среду, 24 апреля, по прогнозам синоптиков, тоже будет тепло. Днем столбик термометра покажет до + 17 + 19 градусов по Цельсию, а ночью температура опустится до + 4 +10 градусов.

К началу следующей недели ожидается + 20 градусов. 

Атмосферное давление будет в пределах нормы.

Традиции Великого вторника

Сегодня второй день Страстной недели. В это время православные верующие продолжают готовиться к Пасхе, соблюдать Великий пост.

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В Великий вторник люди продолжают вспоминать о последних днях жизни Спасителя, о его проповедях, которыми он делился со своими учениками и простыми людьми.

Пусть новый день принесет с собой успех, везенье, радость и любовь! 

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Теги:
прогноз, весна, погода
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