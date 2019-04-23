На Молдову стремительно движется гигантская пылевая буря из Сахары

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. Мощная пыльная буря из африканской пустыни Сахара пересекла пределы Европы и продолжает с огромной скоростью двигаться в направлении Молдовы, сообщает сайт Severe Weather Europe.

По сообщениям метеорологов, особенно густые облака сахарской пыли будут распространяться через Балеарские острова и северо-восточную Испанию во Францию, Швейцарию, Германию, страны Бенилюкса, Великобританию и Ирландию. Густая сахарская пыль будет висеть в небе Великобритании и Ирландии в течение всего дня.

На странице сайта в Facebook публикуют фото неба над Мальтой, затянутой облаками песчаной пыли.

Затем песчаная буря будет распространяться на северо-восток и восток через Италию и большую часть центральной и юго-восточной Европы, вплоть до южной части Польши, западной Украины, Румынии, Болгарии и западной части Турции. Существует большая вероятность, что своим флангом песчаная буря затронет и территорию Молдовы.

Публикуются метеорологические карты, где загрязненность воздуха песком колеблется от средней (синий цвет) до сильной (зеленый цвет).

​Сила бури настолько велика, что пыль из Сахары продвинется далеко на север в Норвежское море, достигнув Исландии и Гренландии.

По данным синоптиков службы Severe Weather Europe, облака пыли будут висеть в воздухе несколько дней и окончательно рассеются лишь к концу недели.

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